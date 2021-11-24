Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı açıkladı: Üç Avrupa ülkesi Türkiye'ye yaptırımları engelledi

24 Kasım 2021 Çarşamba, 12:36

GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Temsilciler Meclisi Maliye Komisyonu’nda yapılan bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, 'Almanya, İtalya ve İspanya’nın, Türkiye’ye karşı alınacak her sert önlemi engellediğini' iddia etti.

Christodoulides, “AB üyesi bu üç ülkenin Türkiye konusundaki görüşleri çok iyi biliniyor ve bu ülkeler, Türkiye’ye karşı ciddi önlemler alınması gereken bir noktaya geldiğimizde bizi frenliyor” dedi.

Christodoulides, konuşmasında ayrıca, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in Türkiye ziyaretine de değinerek iki ülke arasındaki mali ilişkilerin güçlü olduğunu ifade etti.

'ANKARA'YI KENDİ ÇİZGİLERİNE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Christodoulides, üç AB üyesi ülke tarafından yapılan bu hamlelerin Türkiye ile ilgilendikleri için değil Ankara’nın kendi çıkarlarına hizmet etmesi için olduğunu öne sürdü.

AB Genel İşler Konseyi’ne katılmak amacıyla Brüksel’e gidecek olan Christodoulides, Maraş konusunda Türkiye’ye baskı yapabilmek için diplomatik ve yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını söylerken AB Bloku’nda bir uzlaşma sağlamanın kolay olmadığını belirtti.