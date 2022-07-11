Güney Kore, ABD ve Japonya'dan Kuzey Kore'ye karşı iş birliği: Tehditleri azaltmaya yönelik yakın çalışacağız
Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey Kore karşısında iş birliğini güçlendirme sözü verdi.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Japonya ile birlikte, Kuzey Kore tehdidine karşı daha güçlü iş birliğine yönelik ortak taahhütlerini yinelediklerini bildirdi.
ABD Kore Yarımadası Özel Temsilcisi Kim Gunn, Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Funakoşi Takehiro ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim'le Bali'deki G20 Bakanlar Toplantısı'nda bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üç ülkenin Kuzey Kore tehdidi karşısında daha güçlü iş birliği için taahhüt verdiği belirtildi.
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, "ABD Özel Temsilcisi Kim, Kuzey Kore'nin yasa dışı balistik füze fırlatmaları karşısında üçlü güvenlik iş birliğini geliştirmenin önemini bir kez daha teyit etti ve Kuzey Kore'nin kötü niyetli siber faaliyetlerinden kaynaklanan tehditleri azaltmak için yakın şekilde çalışmayı taahhüt etti" ifadelerini kullandı.
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