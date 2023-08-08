Güney Kore açıkladı: 37 bin izcinin tahliyesi başladı
Güney Kore İçişleri Bakanlığı, yaklaşan Khanun Tayfunu sebebiyle yarıda kesilen Dünya İzcilik Şöleni’ne katılan 37 bin genç izcinin tahliyesinin başlandığını açıkladı.
Güney Kore’nin Saemangeum’daki kamp alanında 1 Ağustos’ta başlayan dünyanın en büyük izci kampı etkinliği 25’inci Dünya İzcilik Şöleni’ne, 158 ülkeden 43 bin 232 izci genç katılmış ancak aşırı sıcak hava bazı izcilerin hastalanmasına yol açtığı için genç izciler, peyderpey ya ülkeden ayrılmış ya da otellere taşınmıştı.
SON OTOBÜS AYRILANA KADAR OPERASYONUN BAŞINDA OLACAK
Güney Kore İçişleri Bakanı Lee Sang-min bugün yaptığı açıklamada, 12 Ağustos’ta bitmesi planlanan izci kampının yaklaşan Khanun Tayfunu sebebiyle kamp alanından acil durum tahliyelerine bugün başlandığını belirtti. Hala bölgede bulunan 37 bin kişinin 8 farklı bölgeye tahliye edilmesini bizzat yöneten Bakan Lee Sang-min, 1000’den fazla otobüslerle kamp alanının boşaltılmaya başlandığını ve son otobüs ayrılana kadar operasyonun başında olacağını vurguladı.
Her ülkenin izci grubuna özel çevirmen atandığını ifade eden İçişleri Bakanı, izcilerin kalacağı yerlerde ek polis koruması sağlanacağını, hijyen koşullarından gıda tercihlerine kadar tüm ihtiyaçların karşılanacağını ifade etti.
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