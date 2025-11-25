Güney Kore açıklarında ABD’ye ait bir İHA düştü

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir MQ-9 Reaper insansız hava aracı, Güney Kore’nin batı kıyısı açıklarında rutin bir görev sırasında düşerek kayboldu. Olay, Maldo-Ri Adası yakınlarında meydana geldi.

Kunsan Hava Üssü’ne bağlı 8. Avcı Filosu, yaptığı açıklamada İHA’nın bir “olaya karıştığını” duyurdu fakat ayrıntı vermedi. Yerel medya ise İHA’nın denize düştüğünü bildirdi.

Düşen drone, Eylül ayında faaliyete geçen 431. Geçici Keşif Filosu bünyesinde görev yapıyordu. Bölgedeki artan askeri ve siyasi gerilim nedeniyle Washington, Batı Pasifik’teki konumunu güçlendirmeyi hedefliyordu.

Kunsan Hava Üssü, Çin ana karasına yaklaşık 250 mil, Çin Donanması’nın tatbikat yaptığı Bohai Denizi’ne ise 600 mil mesafede bulunuyor. Bu durum bölgenin stratejik önemini daha da artırıyor.

ABD Hava Kuvvetleri, Eylül ayında yaptığı açıklamada MQ-9 uçuşlarının ABD–Güney Kore ittifakının bölgesel gözetleme kapasitesini artıracağını vurgulamıştı.

ABD Hava Kuvvetleri, meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma veya mülk zararının yaşanmadığını duyurdu.

DAHA ÖNCE DE KAZALARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

ABD Kongre Araştırma Servisi’nin 2022 raporuna göre MQ-9 Reaper İHA’ları, insanlı askeri uçaklara kıyasla %15 daha fazla “Class A” kaza (2,5 milyon dolar üzeri zarar) yaşadı.

2022 yılında bir Reaper’ın ortalama birim maliyeti 28 milyon dolar olarak rapor edilmişti.

ABD Hava Kuvvetleri, Güney Kore açıklarında düşen İHA ile ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Ön inceleme sonuçlarının ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.