Güney Kore, Covid-19 aşısı olmayan ziyaretçilerin karantina zorunluluğu kaldıracak
Güney Kore, Covid-19'a karşı aşı yaptırmayan yabancı turistler için karantina zorunluluğunu kaldıracağını bildirdi.
Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısı yaptırmamış kişilere uygulanan 7 günlük zorunlu karantinanın kaldırılacağını belirtti.
Han, ziyaretçilerin seyahat öncesinde ve Güney Kore’ye vardığında PCR testi zorunluluğunun sürdürüleceğini ifade etti.
Incheon Uluslararası Havalimanı'ndaki kısıtlamaların da 8 Haziran’da kaldırılacağı, uçuşların talep doğrultusunda düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.
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