Güney Kore, Covid-19 aşısı olmayan ziyaretçilerin karantina zorunluluğu kaldıracak

Güney Kore, Covid-19'a karşı aşı yaptırmayan yabancı turistler için karantina zorunluluğunu kaldıracağını bildirdi.

AA
03 Haziran 2022 Cuma, 10:48
Güney Kore, Covid-19 aşısı olmayan ziyaretçilerin karantina zorunluluğu kaldıracak
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Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısı yaptırmamış kişilere uygulanan 7 günlük zorunlu karantinanın kaldırılacağını belirtti.

Han, ziyaretçilerin seyahat öncesinde ve Güney Kore’ye vardığında PCR testi zorunluluğunun sürdürüleceğini ifade etti.

Incheon Uluslararası Havalimanı'ndaki kısıtlamaların da 8 Haziran’da kaldırılacağı, uçuşların talep doğrultusunda düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.

 


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