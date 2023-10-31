Güney Kore Cumhurbaşkanlığı yakınlarında bıçaklı saldırı
Güney Kore'de Cumhurbaşkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nın bulunduğu yerleşkenin dışında iki polis memurunu yaralayan 70'li yaşlarındaki şüpheli erkek gözaltına alındı.
Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin dışında iki polis bıçaklandı. Yetkililer, saldırının şüphelisinin gözaltına alındığını açıkladı.
Reuters'ın aktardığı habere göre, polis memurlarından biri karnından, diğer sol kolundan bıçaklandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. 70'li yaşlarında olduğu tahmin edilen şüpheli gözaltına alındı. Saldırının hangi saikle gerçekleştirildiği netlik kazanmazken, Güney Kore polisinden olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
SAVUNMA BAKANLIĞI DA AYNI YERLEŞKEDE
Bıçaklı saldırı, Güney Kore Cumhurbaşkanlığı ve Savunma Bakanlığı binalarının bulunduğu yerleşkenin dışında meydana geldi.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, 2022 yılında, Cumhurbaşkanlığı binasının 1948 yılından beri bulunduğu 'Mavi Saray'dan bugün Yongsan bölgesinde yer aldığı yerleşkeye taşınmasına karar vermişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıra geldi üstlerine çökmeye!
- Can Atalay kararında 'tarih' skandalı
- 'Pez...nkler' ifadesine sahip çıktı!
- Emine öğretmen gözaltına alındı
- ‘Kendi takdiri’
- Seçilirse ilk yapacağı şeyi açıkladı
- Eski Galatasaraylıdan Fatih Terim itirafı!
- İntihar iddiası!
- Gökçek yurttaşlarla dalga geçti!
- Ülke iradesini dışa devir