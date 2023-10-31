Güney Kore Cumhurbaşkanlığı yakınlarında bıçaklı saldırı

Yayınlanma: 31.10.2023 - 10:25

Güncelleme: 31.10.2023 - 10:31

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin dışında iki polis bıçaklandı. Yetkililer, saldırının şüphelisinin gözaltına alındığını açıkladı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, polis memurlarından biri karnından, diğer sol kolundan bıçaklandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. 70'li yaşlarında olduğu tahmin edilen şüpheli gözaltına alındı. Saldırının hangi saikle gerçekleştirildiği netlik kazanmazken, Güney Kore polisinden olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

SAVUNMA BAKANLIĞI DA AYNI YERLEŞKEDE

Bıçaklı saldırı, Güney Kore Cumhurbaşkanlığı ve Savunma Bakanlığı binalarının bulunduğu yerleşkenin dışında meydana geldi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, 2022 yılında, Cumhurbaşkanlığı binasının 1948 yılından beri bulunduğu 'Mavi Saray'dan bugün Yongsan bölgesinde yer aldığı yerleşkeye taşınmasına karar vermişti.