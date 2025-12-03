Güney Kore'de '15 Temmuz' benzeri süreç... Her şey kökten değişiyor!

Başkan Lee, selefi Yoon’un görevi sırasında Kuzey Kore’ye insansız hava araçları (İHA) gönderilmesi ve propaganda içerikli broşürlerin sınır ötesine atılması yönünde emir verdiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

Özür dilemem gerektiğini hissediyorum, ancak bunu açıkça ifade edersem bunun ideolojik saldırılarda kullanılmasından korkuyorum.

Lee’nin bu açıklaması, geçen yıl ilan edilen ve ülkeyi kısa süreli kaosa sürükleyen sıkıyönetim girişiminin yıldönümünde düzenlenen basın toplantısında geldi.

SIKIYÖNETİM PLANI VE YARGI SÜRECİ

Soruşturmalara göre eski Başkan Yoon Suk-yeol, orduyu Kuzey Kore'yi tahrik edecek adımlara yönlendirerek askeri bir karşılık alma niyetindeydi. Bu karşılık, sıkıyönetim ilanını gerekçelendirmek için kullanılabilecekti.

Geçen ay Yoon hakkında 'düşmana yardım' suçlamasıyla dava açıldı. Savcılık, Yoon ve bazı yetkililerin, ülkeyi olağanüstü hâl koşullarına sürükleyecek zemini bilinçli biçimde oluşturduklarını savunuyor.

Pyongyang da geçen yıl, Güney’in, propaganda amaçlı İHA gönderdiğine dair kanıtlara sahip olduğunu ileri sürmüştü; ancak Güney Kore ordusu bunu doğrulamamıştı.

"HESAP GÖRÜLMEDEN DEFTER KAPANMAZ"

Lee, selefinin girişiminin Güney Kore’deki demokratik kazanımları geri götürebilecek bir tehdit oluşturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Anayasal düzeni yıkmayı ve hatta kişisel hırslarla savaş çıkarmayı göze alanların bu davranışı cezasız kalamaz.

Lee, sıkıyönetim krizinin etkilerinin hâlâ giderilmeye çalışıldığını, sürecin uzun ve sancılı olduğunu söyledi. Ayrıca 3 Aralık tarihinin, halkın demokrasiye sahip çıkma iradesini anmak üzere ulusal tatil ilan edilmesini önereceğini açıkladı. Başkan, aynı gün düzenlenecek anma yürüyüşüne de katılacağını duyurdu.

"ÇİN, JAPONYA GERGİNLİĞİNDE TARAF OLMAYACAĞIZ"

Lee, basın toplantısında Japonya ile Çin arasında Tayvan meselesi üzerinden artan gerginliğe de değindi. Güney Kore'nin bu çekişmede taraf olmaması gerektiğini şu sözlerle vurguladı:

Bir tarafı seçmek, yalnızca tansiyonu artırır. Kuzeydoğu Asya, askeri güvenlik açısından son derece hassas bir bölge. En ideal yaklaşım, karşılıklı saygı ve mümkün olan en geniş işbirliğidir.

Gerginlik, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin, Çin’in Tayvan’ı işgal etmesi halinde Tokyo’nun askeri müdahalede bulunabileceği yönündeki açıklamasıyla tırmanmış, Pekin ise sert yanıt vererek vatandaşlarına Japonya’ya gitmemeleri çağrısı yapmıştı.

LEE-JAE-MYUNG KİMDİR?

Güney Kore’nin mevcut Devlet Başkanı ve ülkenin son yıllarda öne çıkan en etkili siyasetçilerinden biri olan Lee Jae-myung, işçi sınıfı kökenli bir ailede büyüdü.

Avukatlık kariyerinin ardından Seongnam Belediye Başkanlığı ve Gyeonggi Eyalet Valiliği görevlerinde dikkat çeken Lee, reformist uygulamalarıyla ulusal siyasette yükseldi.

Sert üslubu, yolsuzluk karşıtı duruşu ve sosyal refah projelerine verdiği önemle tanınan Lee, kendisini 'elit siyaset düzenine karşı çıkan halkçı lider' olarak konumlandırdı.

Başkan seçilmeden önce emlak piyasası spekülasyonları, gelir adaletsizliği ve teknoloji tekellerine yönelik eleştirileriyle geniş bir tabanda destek topladı.

LEE'NİN PARTİSİ: DEMOKRATİK PARTİ

Lee Jae-myung aynı zamanda, Güney Kore’nin uzun yıllar en büyük ilerici siyasi yapılanması olan Demokratik Parti’nin (DP) lideridir. Parti, ülkenin muhafazakâr çizgideki önceki yönetimlerinden birçok açıdan ayrışmaktadır.

Demokratik Parti, devlet destekli sosyal güvenlik ağını genişletmeyi, gelir eşitsizliğini azaltmayı ve düşük gelir gruplarına yönelik sosyal yardımları artırmayı savunmakta.

Gücü tek elde toplayan muhafazakâr bürokratik yapıyı eleştirmekte; şeffaf yönetim ve hesap verebilirlik politikalarını öne çıkarmakta.

Önceki hükümetlerin büyük şirket odaklı büyüme modeline karşı çıkan DP, KOBİ’lerin desteklenmesi, teknoloji üretiminde yerelleşme ve dijital dönüşümün kamu yararına yönetilmesi gerektiğini savunmakta.

DPK'NIN DIŞ POLİTİKA ANLAYIŞI

Demokratik Parti, selef yönetimlerden farklı olarak çatışma değil, diplomasi temelli bir ilişki arayışında. Muhafazakâr hükümetlerin sert güvenlik politikalarını eleştirirken, askeri provokasyonların Kore Yarımadası’nda istikrarsızlığı artırdığına dikkat çekmekte.

Parti, ABD ile ittifakı önemsemekle birlikte, Çin ile ilişkilerin kopmasını riskli gören dengeci bir yaklaşımı savunmakta. Bu yönüyle, selefi Yoon Suk-yeol’un Washington odaklı dış politikasına eleştirel yaklaşmakta.

Yoon hükümeti, Çin’e olan ekonomik bağımlılığı azaltmayı, ABD ve Japonya ile ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyordu, ancak DP, Çin’e yönelik 'iş birliği odaklı' bir politika izliyor ve ABD-Çin rekabetinde açık bir şekilde ABD’nin tarafında yer almaktan kaçınıyor. Bu pragmatik yaklaşım, hükümetin Çin'e olan ekonomik bağımlılığı azaltma; ABD ve Japonya ile bağları güçlendirme çabalarıyla çelişiyor.

DP'nin, ülkenin en büyük ticaret ortağı Çin ile ikili ticaretin artırılması ve Çin yatırımlarının teşvik edilmesi gibi politikaları desteklediği biliniyor. DP, Pekin’in Kuzey Kore’nin nükleer programıyla ilgili diyalogları kolaylaştırmadaki kritik rolünü kabul ederek, Çin ile diplomatik angajmanın artırılmasını savunuyor.