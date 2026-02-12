Güney Kore dizileri Kuzey’de 'suç' sayılıyor: Squid Game izlemek ölüm sebebi mi?

Kuzey Kore’de, Güney Kore yapımı dizileri izleyen ya da K-pop müziği dinleyen kişilerin idam edildiği iddialarına dair yeni tanıklıklar gündeme geldi.

Sky News’in aktardığına göre, aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu bazı kişilerin yalnızca “Squid Game” gibi dizileri izledikleri gerekçesiyle ağır cezalara çarptırıldığı öne sürüldü.

Uluslararası Af Örgütü, Kuzey Kore’den kaçan 25 kişiyle yapılan derinlemesine görüşmelere dayanan yeni bulgularını açıkladı. Tanıklara göre ülkede “Güney kültürünün ağır bir suç sayıldığı bir korku atmosferi” hakim.

Röportaj yapılan kişiler, “Squid Game”, “Crash Landing on You” ve “Descendants of the Sun” gibi dünya çapında popüler Güney Kore dizilerini izlemenin ölüm cezasına kadar varan sonuçlar doğurabildiğini ifade etti.

Bazı tanıklar, halkın ideolojik eğitim kapsamında kamuya açık infazlara zorla götürüldüğünü iddia etti.

Çin sınırına yakın bir bölgede 2017 veya 2018’de yabancı medya ürünleri dağıttığı gerekçesiyle bir kişinin idam edildiğini gördüğünü söyleyen bir kadın, “Bunu bizi korkutmak ve beyinlerimizi yıkamak için yapıyorlar” dedi.

Tanıklıklara göre, aynı suçu işleyen kişiler arasında ceza uygulaması ekonomik duruma göre değişebiliyor. Maddi imkanı olanların yetkililere rüşvet vererek kurtulabildiği, yoksul ailelerin ise cezalardan kaçınmak için evlerini satmak zorunda kaldığı öne sürüldü.

K-POP DA HEDEFTE

Daha önce Güney Kore merkezli yayın organlarında yer alan haberlerde, BTS gibi K-pop gruplarını dinledikleri gerekçesiyle gençlerin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore kaynaklı medya içeriklerini “ideolojik tehdit” olarak tanımlıyor.