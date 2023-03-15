Güney Kore, 'dünyanın en büyük' çip üretim merkezini kuracak

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 12:22

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 16:32

Güney Kore, Seul merkezli çok uluslu elektronik şirketi Samsung Electronics'in yaklaşık 230 milyar dolarlık yatırımıyla, Seul'ün büyük bölümünde bilgisayar çipleri üretmek için devasa bir tesis inşa edeceğini açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, dünyanın en büyük yeni "yüksek teknoloji sistem yarı iletken kümesini" inşa edeceklerini duyurdu.

Yoon, "Yaklaşık 300 trilyon Kore wonluk büyük ölçekli özel yatırıma dayalı olarak Seul Büyükşehir bölgesinde dünyanın en büyük yeni 'yüksek teknoloji sistem yarı iletken kümesini' inşa edeceğiz. Buna ek olarak, mevcut bellek yarı iletken üretim kompleksleriyle bağlantılı olarak 'yarı iletken mega kümesini' dünyanın en büyüğü haline getireceğiz" dedi.

CNN'in aktardığına göre, çip kümelenmesinin Seul Metropolitan bölgesinin bir parçası olan Gyeonggi eyaletinde yer alacağı ve toplam yatırımın yaklaşık 20 yılda tamamlanacağı belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Samsung, 2026 yılına kadar işletmelerine 350 milyar dolardan fazla kaynak aktarma ve on binlerce yeni istihdam yaratma planını açıkladı. Öncelikle çip üretimi ve biyofarmasötikler gibi temel işlere yatırım yapacağını bildirdi.