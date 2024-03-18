Güney Kore liderinden yapay zeka uyarısı: Demokrasi krizlerine yol açabilir

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yapay zeka gibi dijital teknolojilerin, hayatı kolaylaştırırken "demokrasi krizlerine" neden olabileceğini söyledi.

AA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 15:11
Güney Kore liderinden yapay zeka uyarısı: Demokrasi krizlerine yol açabilir
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The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Yoon, başkent Seul'de düzenlenen "Demokrasi Zirvesi"nde yaptığı açılış konuşmasında, yapay zekanın demokrasiler üzerindeki etkilerini ele aldı.

Yoon, dijital teknolojilerin "çelişkili yapılarına" dikkati çekerek, yapay zeka gibi teknolojilerin, "hayatı kolaylaştırırken aynı zamanda demokrasi krizlerine neden olabileceğini" ifade etti.

Yapay zeka kaynaklı yalan haberlerin ve yanlış bilgilerin, insan haklarını ihlal etmesinin yanı sıra demokratik sistemlere karşı da tehdit oluşturduğunu belirten Yoon, dijital teknolojilerin demokrasiyi geliştirirken, birey ve toplumun güvenliğinin de garanti altına alınmasından emin olunması gerektiğini kaydetti.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ise zirvede yaptığı konuşmada, "Jeopolitik tansiyonların yükseldiği bu dönemde, dünyamızın demokratik değerlerden uzaklaştığına şahit oluyoruz" ifadeleriyle zirvenin kritik dönemde gerçekleştiğini vurguladı.

Cho, "dijital teknolojiler ile demokrasinin etkileşiminin hem benzersiz fırsatlar hem de çetin zorluklar sunduğunu" dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yapay zekanın, demokrasinin zorlandığı kritik alanlardan biri olduğunu aktardı.

Bazı hükümetlerin, yapay zekayı suistimal ederek seçimlere zarar verecek "yalan ve yanlış bilgiler" yaydığını savunan Blinken, şu anda alınan kararların gelecek nesilleri etkileyeceğinin altını çizdi.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ise demokrasinin birçok açıdan tehditlerle yüzleştiğini ve bu tehditlerinin her birisine karşı özel önlem alınması gerektiğini belirtti.


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