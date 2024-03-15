Kore'nin cilt bakım trendi: İşte Slugging yöntemi...

Yayınlanma: 15.03.2024 - 10:27

Güncelleme: 15.03.2024 - 10:27

Slugging, son dönemde sosyal medyada popüler hale gelen bir güzellik trendi olarak öne çıkıyor. Özellikle nemli ve dolgun cildin önemsendiği Güney Kore'de başlayan bu trend, adını "Salyangozlama" olarak da bilinen yöntemle yapılıyor. Dermatologlar tarafından da onaylanan bu uygulama, cilt bakım rutininin son adımını oluşturuyor. Peki Kore'nin meşhur cilt bakım trendi olan bu yöntem nedir, nasıl uygulanır? İşte Slugging yöntemi...

SLUGGING CİLT BAKIMI NEDİR?

Slugging, Kore cilt bakım dünyasından gelen bir terimdir ve genellikle yaz aylarında kullanılan bir yöntemi ifade eder. Temel olarak, slugging cildinizi yoğun bir şekilde nemlendirmek amacıyla bir bariyer oluşturma işlemidir. Bu işlem, cilt üzerine kalın bir tabaka petrol jeli veya vazelin uygulamayı içerir. Bu koruyucu tabaka cildinizi nemlendirirken aynı zamanda çevresel faktörlere karşı da koruma sağlar.

SLUGGING CİLT BAKIMI NASIL UYGULANIR?

Slugging, cildin üst tabakasına yoğun bir nem bariyeri oluşturarak, cildin doğal nemini korumasına ve cildin daha yumuşak, pürüzsüz hale gelmesine yardımcı olan bir yöntemdir. Genellikle yatmadan önce uygulanan bu yöntem, adını salyangozların nemli ortamı sevmesinden alır ve cilt üzerinde benzer bir nem koruyucu etki yaratır. Slugging uygulaması, aslında oldukça basit birkaç adımdan oluşur:

Cildinizi Temizleyin:

Slugging uygulamasına başlamadan önce cildinizi iyice temizlemeniz gerekir. Makyajınızı ve ciltteki kirleri nazikçe temizleyin.

Nemlendirici Uygulayın:

Cildinizi temizledikten sonra, tercihen hafif bir nemlendirici uygulayın. Bu adım, cildinize ekstra nem sağlar.

Petrol Jeli veya Yoğun Nemlendirici Sürün:

Nemlendiricinin üzerine, cildin nemini hapsedecek kalın bir petrol jeli veya yoğun bir nemlendirici krem sürün. Bu adım, nemin cilt tarafından emilmesine ve cildin nemli kalmasına yardımcı olur.

Yatmadan Önce Uygulayın:

Slugging yöntemini gece yatmadan önce yapmak en iyisidir çünkü bu süreçte cilt kendini yeniler ve nemlendirici ürünler cildinize en iyi şekilde nüfuz eder.

SLUGGING YÖNTEMİNİN CİLT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELERDİR?

Slugging yöntemi, özellikle kuru ve hassas cilt tipleri için çok faydalı olabilir. Bu yöntem sayesinde cilt:

Daha fazla nemlenir ve yumuşak bir dokuya kavuşur.

Cilt bariyeri güçlenir ve cildin nem kaybını önler.

Daha pürüzsüz ve ışıltılı bir görünüm kazanır.

Slugging yöntemi her cilt tipi için uygun olmayabilir. Özellikle yağlı ve akneye eğilimli ciltlerde dikkatli kullanılmalıdır. Her gece slugging yapmak yerine, haftada birkaç kez uygulamak cildiniz için daha yararlı olabilir. Kullandığınız ürünlerin cilt tipinize uygun olduğundan emin olun. Petrol jel yerine, daha hafif ve cilt tarafından daha kolay emilen ürünler tercih edilebilir.