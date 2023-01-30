Güney Kore, NATO ile işbirliğini daha ileriye taşıyacağını duyurdu

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 14:51

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 14:52

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, iki günlük resmi ziyaret için Seul'de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Başkanlık Ofisinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Yoon, NATO'ya, Kuzey Kore'yi nükleer ve füze kapasitesini geliştirmeye yönelik çabalarından vazgeçirmek için aktif rol oynama çağrısında bulundu.

Haziran 2022'de Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yoon, ülkesinin yeni oluşturulan daimi temsilciliği aracılığıyla, NATO ittifakıyla işbirliğini daha ileri taşımayı umduğunu ifade etti.

UKRAYNA'YA DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR

Görüşmede Stoltenberg, Ukrayna'daki son duruma dair değerlendirmelerini paylaşırken, uluslararası toplumun "silahlı işgalin asla kabul edilebilir olmadığı" mesajını net şekilde vermesinin önemine vurgu yaptı ve Güney Kore'nin Ukrayna'ya süregelen desteği için Yoon'a teşekkür etti.

Yoon da Güney Kore'nin, uluslararası toplum ile işbirliği için Ukrayna halkına yardım için üzerine düşen rolü yerine getirmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Yoon, ülkesinin Aralık 2022'de duyurduğu Hint-Pasifik stratejisinin detayları hakkında Stoltenberg'i bilgilendirirken, stratejinin uygulamaya geçirilmesinde NATO ile işbirliğinin önemini vurguladı.

Stoltenberg, görüşmede Yoon'u Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne davet etti.