NATO, nükleer caydırıcılığın genişletilmesinin gerekli olduğunu duyurdu

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 10:30

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 10:30

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Seul'de Kore Yarımadası'ndaki jeopolitik riskler konunda araştırmalar yürüten CHEY İleri Çalışmalar Enstitüsü'ndeki toplantıda konuştu.

Nükleer silahlar var oldukça NATO'nun bir "nükleer ittifak" olmayı sürdüreceğinin, Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin nükleer tehditleri ortadayken ABD ve Fransa gibi NATO müttefiklerinin nükleer silahları terk etmesinin daha büyük tehlike doğuracağının altını çizen Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Nükleer silahlar var olduğu sürece özellikle Rusya gibi otoriter güçler bunlara sahip olmaya, mobilize etmeye yönelik büyük yatırımlar yaparken, Çin'de gördüğümüz gibi fırlatılmaya hazır silahların sayısı artıyorken ve de Kuzey Kore'nin yaptıklarını gördüğümüzde, nükleer caydırıcılığın hala çok önemli bir görev olduğunu anlıyoruz."

Stoltenberg, Güney Kore'nin, NATO'nun Nükleer Planlama Grubu benzeri bir yapı içinde ABD ile nükleer silah paylaşımına ihtiyacının olup olmadığı sorusuna, "Genişletilmiş caydırıcılık dediğimiz şeyin ne olduğunun anlaşılması önemli. Bazı NATO müttefikleri ve Güney Kore gibi bazı ortaklar, nükleer silahlara sahip olmasalar da ABD'nin sağladığı nükleer caydırıcılık şemsiyesinden yararlanıyor. Bu, nükleer silahların yayılmasını önlemenin en önemli yolu" diye yanıt verdi.