Güney Kore, Omicron vakalarının azalmasıyla Covid-19 kısıtlamalarını hafifletti

15 Nisan 2022 Cuma, 12:31

Güney Kore'de yetkililer, Covid-19'un Omicron varyantıyla ilişkili vakaların azalmasıyla kısıtlamalarının çoğunun kaldırılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kwon Deok-cheol, maske kullanımının kapalı alanlarda zorunlu olduğunu ancak vakaların azalmasıyla iki hafta içerisinde açık alanlar için bu zorunluluğu kaldırabileceklerini belirtti.

Bir sonraki haftadan itibaren özel toplantılarda 10 kişi sınırının yanı sıra restoran, kafe ve diğer kapalı işletmelere gece yarısından sonra giriş yasağının da kaldırılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, 25 Nisan'dan itibaren sinemalarda, dini tesislerde, otobüs terminallerinde ve tren istasyonlarında yemek yenebileceğini; Mayıs sonundan itibaren Covid-19 hastaları için 7 günlük zorunlu karantina süresinin kaldıracağını aktardı.

Kwon, yeni bir enfeksiyon dalgasında yetkililerin sosyal mesafe kurallarını yeniden sıkılaştırmak zorunda kalacağını söyleyerek tedbirli olunmasını istedi.



