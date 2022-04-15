Güney Kore: Pyongyang ana düşman

15 Nisan 2022 Cuma, 17:01

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, geçtiğimiz Mart ayında seçimi kazanarak Güney Kore'nin yeni devlet başkanı seçilmişti. Yoon Suk-yeol, 10 Mayıs'ta göreve başladıktan sonra Kuzey Kore ile ilişkilerde farklı bir politika izleyeceğini duyurdu.

Yoon Suk-yeol, önceki yönetimin Kuzey Kore ile ilişkilerde takılı kaldığını eleştirerek, “Bu politikadan dolayı küresel diplomasiden uzaklaştık. Güney Kore-ABD ilişkilerini temel alarak Avrupa ve Asya'daki diplomasi ağımızı genişletmeliyiz” açıklamasında bulundu.

KUZEY KORE 'ANA DÜŞMAN'

Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore ile ilişkilerde iki seçenekli bir politika izleyeceğini vurgulayarak, “Birincisi Pyonyang yönetimini 'ana düşman' olarak görmek ve diğeri ise Kuzey Kore halkına yardım etmek olacak. Kuzey Kore'yi 'ana düşman' olarak belirtmemin iki nedeni var; birincisi Kuzey Kore nükleer silah testleri konusunda ortaya koyduğu moratoryumunu kırdı, ikincisi ise Güney Kore'ye karşı artan bir nükleer tehdit var” dedi.

DİYALOG KANALLARI AÇIK KALACAK

Ayrıca Yoon Suk-yeol, Kore halkının bir bütün olduğunu belirterek, “Koşullar ne olursa olsun, aynı ırktanız.Pyongyang, uluslararası kurallara uyarsa ve en önemlisi de nükleer denetimleri kabul ederse, onlar için bir ekonomik kalkınma destek programı başlatırım" dedi. Başkan, sözlerine "Aramızdaki sorunları çözmek için diyalog kanallarını her zaman açık tutacağız” ifadeleriyle devam etti.