Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı: Ortak uçuş tatbikatı gerçekleştirdiler

07 Haziran 2022 Salı, 15:50

Kuzey Kore’nin geçtiğimiz Pazar günü art arda 8 kısa menzilli balistik füze fırlatmasının ardından bölgede gerilim yükselirken, Güney Kore ve ABD’den yeni bir adım geldi.

Güney Kore ve ABD Hava Kuvvetleri, 20 savaş uçağının katıldığı ortak uçuş tatbikatında adeta Kuzey Kore’ye gözdağı verdi.

Güney Kore Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tatbikatın bugün Güney Kore’nin batı kıyısı açıklarında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ortak uçuşta F-35A, F-15K ve KF-16 dahil olmak üzere 16 Güney Kore savaş uçağı ve ABD’ye ait 4 adet F-16 savaş uçağının yer aldığı belirtildi.

Tatbikatın "iki ülkenin Kuzey Kore’nin provokasyonlarına hızlı ve doğru bir şekilde yanıt verme konusundaki güçlü kabiliyet ve kararlılığını gösterdiği" vurgulandı.