Güney Kore ve ABD'den ortak hava tatbikatı

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore tehdidine karşı ortak hava tatbikatı düzenledi.

AA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 13:04
Güney Kore ve ABD'den ortak hava tatbikatı
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ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore tehdidine karşı F-35A jetlerinin katıldığı ilk ortak tatbikatı gerçekleştirdi.

Güney Kore Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, tatbikata F-35A, F-15K, KF-16, FA-50 ve ABD'nin F-16 ve F-35A uçakları da dahil olmak üzere 30 uçak katıldı.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-35A savaş uçaklarının Güney Kore'nin başkenti Seul'e getirilmesiyle 11 Temmuz'da başlayan tatbikat dört gün sürdü.

ABD'li üst düzey yetkili Ryan Worrell, F-35A jetlerinin katıldığı ilk ortak tatbikatın temel amacının, ABD ve Güney Kore F-35A'ları arasındaki "güçlü ittifakı" göstermek için, taktikleri güvenli bir şekilde yürütmek olduğunu açıkladı.

Mart 2021'de ABD ve Güney Kore arasında düzenlenen askeri tatbikat, Kuzey Kore tarafından şiddetle kınanmıştı.


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