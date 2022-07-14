Güney Kore ve ABD'den ortak hava tatbikatı
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore tehdidine karşı ortak hava tatbikatı düzenledi.
ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore tehdidine karşı F-35A jetlerinin katıldığı ilk ortak tatbikatı gerçekleştirdi.
Güney Kore Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, tatbikata F-35A, F-15K, KF-16, FA-50 ve ABD'nin F-16 ve F-35A uçakları da dahil olmak üzere 30 uçak katıldı.
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-35A savaş uçaklarının Güney Kore'nin başkenti Seul'e getirilmesiyle 11 Temmuz'da başlayan tatbikat dört gün sürdü.
ABD'li üst düzey yetkili Ryan Worrell, F-35A jetlerinin katıldığı ilk ortak tatbikatın temel amacının, ABD ve Güney Kore F-35A'ları arasındaki "güçlü ittifakı" göstermek için, taktikleri güvenli bir şekilde yürütmek olduğunu açıkladı.
Mart 2021'de ABD ve Güney Kore arasında düzenlenen askeri tatbikat, Kuzey Kore tarafından şiddetle kınanmıştı.
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