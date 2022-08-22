Güney Kore ve ABD'den Pyongyang'a mesaj: Kore Yarımadası'nda tatbikat başlatıldı
Güney Kore ve ABD, artan Kuzey Kore tehdidine karşı savunma iş birliklerini geliştirmek amacıyla son yılların en büyük askeri tatbikatını düzenliyor.
Güney Kore ve ABD'den savaş uçakları ve gemilerinin yanı sıra on binlerce askerin katıldığı "Ulchi Özgürlük Kalkanı" adı verilen tatbikatın 1 Eylül'e kadar süreceği bildirildi.
İlk 4 gününde sivil savunma eğitiminin verileceği tatbikatta, ortak saldırı ve cepheye ikmal eğitimleri yapılacağı kaydedildi.
İnsansız hava araçları ve yeni nesil savaş teknolojilerinin kullanımına ilişkin eğitimler ile liman, havaalanları ve sanayi bölgelerine yönelik saldırılarda asker sivil destekli savunma eğitimlerinin verileceği tatbikatların Kuzey Kore tarafından tepkiyle karşılanması bekleniyor.
ABD ve Güney Kore arasında ortaklaşa yapılan bazı tatbikatlar geçen yıllarda Covid-19 salgınına ve Kuzey Kore ile diplomatik temasların sürdürülmesine yönelik endişeler nedeniyle ertelenmişti.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol 17 Ağustos’ta, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınmaya yönelik adımlar atması karşılığında ekonomik yardım teklifinde bulunmuştu. Bu teklif, Kuzey Kore tarafından "cüretkar bir girişim" olarak tanımlanarak tepkiyle karşılanmıştı.
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