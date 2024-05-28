Güney Kore video yayımladı: Kuzey Kore'nin uydu fırlatma girişimi başarısız oldu

Güney Kore'nin yayımladığı videoda, Kuzey Kore'nin yeni askeri keşif uydusunu fırlatma girişiminin patlama ile sonuçlandığı anlar yer aldı. Roket, havalandıktan birkaç dakika sonra denize düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:41
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Güney Kore, bugün Kuzey Kore'nin son uydu fırlatma girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını gösteren video görüntülerini yayımladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın (JCS) sunduğu bir dakikalık siyah-beyaz videoda, gökyüzünde bir patlama ve ardından parlamalar görüldü. Görüntüler, Güney Kore'ye ait bir devriye gemisinde bulunan bir gözlem cihazı tarafından çekildi.

UYDU FIRLATMA GİRİŞİMİ NEDEN BAŞARISIZ OLDU?

Kuzey Kore, pazartesi günü yeni bir askeri keşif uydusu fırlatma girişiminin roketin ilk aşaması sırasında başarısız olduğunu açıkladı.

İlk analizler, nedenin yeni geliştirilen bir sıvı yakıtlı roket motoru olduğunu öne sürdü ancak diğer olası nedenler de araştırılıyor. Pyongyang, bu girişimden birkaç saat önce, ikinci casus uydusunu yörüngeye yerleştirmeyi planladığını duyurmuştu.

"BM KARARLARINI İHLAL EDİYOR"

Güney Kore ve ABD yetkilileri, projeksiyonun uçuşunun birkaç dakika sonra patladığını ve büyük miktarda enkazın denize düştüğünü belirtti. Japonya Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, Kuzey Kore'yi BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekle suçladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore'nin bu fırlatma girişimini, balistik füze programıyla doğrudan ilişkili teknolojiler içermesi ve birçok BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal etmesi nedeniyle kınadı.

Fırlatma, Çin, Güney Kore ve Japonya'nın Seul'de nadir bir üçlü zirveyi tamamlamasından saatler sonra gerçekleşti.


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