Güney Kore'de Covid-19 alarmı: Önlemleri artıracak

Güney Kore'de sağlık yetkilileri, ülke genelinde yaz aylarında artan Covid-19 vakalarının ardından mevcut önlemleri artıracaklarını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 13.08.2024 - 10:47
Güney Kore'de Covid-19 alarmı: Önlemleri artıracak
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Yonhap'ın haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), ülkedeki Covid-19 vakalarının artışa geçmesinin ardından harekete geçti.

Artan vakaları kontrol altına almak için alınan önlemleri artıracaklarını bildiren yetkililer; durumun takibini, enfeksiyonların analizini, tedavi ve diğer tıbbi malzemelerin yönetimini geliştirmek amacıyla müdahale ekibini genişleteceklerini duyurdu.

Yetkililer, ülkede görülen Covid-19 vaka sayısının ağustos sonuna kadar artmasını bekledikleri için 14 Ağustos'ta uzmanlarla bir araya geleceklerini kaydetti.

Güney Kore'de ağustosun ilk haftasında Kovid-19 nedeniyle hastaneye başvuranların sayısının 861'e yükselerek 4 haftada 6 katına çıktığı bildirilmişti.

Yetkililer, 65 yaş üstünün Covid-19'a karşı aşılanma sürecinin ekimde devam edeceğini aktarmıştı.


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