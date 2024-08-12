Kore mutfağının eşsiz lezzeti: Japchae tarifi

Yayınlanma: 12.08.2024 - 20:46

Güncelleme: 12.08.2024 - 20:46

Kore mutfağı, zengin ve çeşitli yemekleriyle dünya genelinde ün kazanmış bir mutfaktır. Ancak bazı lezzetler var ki, halen keşfedilmeyi bekliyor. Japchae, Kore mutfağının öne çıkan, ancak pek fazla bilinmeyen bir yemeği. İşte, Japchae tarifi...

JAPCHAE TARİFİ

Malzemeler

200 gram tatlı patates noodle (dangmyeon)

200 gram ince dilimlenmiş dana eti (tercihen kontrfile)

1 adet havuç (ince uzun dilimlenmiş)

1 adet soğan (ince dilimlenmiş)

1 adet kırmızı biber (ince uzun dilimlenmiş)

1 demet ıspanak

3 adet shiitake mantarı (ince dilimlenmiş)

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı susam yağı

1 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartma için)

1 yemek kaşığı kavrulmuş susam

Tuz ve karabiber (damak zevkine göre)

Yapılışı: