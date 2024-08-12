Kore mutfağının eşsiz lezzeti: Japchae tarifi
Uzak Doğu'nun zengin mutfağından gelen, hem göze hem damağa hitap eden bir yemek: Japchae. Tatlı patates nişastası ile yapılan şeffaf noodle'lar, taze sebzeler ve ince dilimlenmiş etle buluşarak mükemmel bir lezzet şöleni sunuyor. İşte, Japchae tarifi...
Kore mutfağı, zengin ve çeşitli yemekleriyle dünya genelinde ün kazanmış bir mutfaktır. Ancak bazı lezzetler var ki, halen keşfedilmeyi bekliyor. Japchae, Kore mutfağının öne çıkan, ancak pek fazla bilinmeyen bir yemeği. İşte, Japchae tarifi...
JAPCHAE TARİFİ
Malzemeler
- 200 gram tatlı patates noodle (dangmyeon)
- 200 gram ince dilimlenmiş dana eti (tercihen kontrfile)
- 1 adet havuç (ince uzun dilimlenmiş)
- 1 adet soğan (ince dilimlenmiş)
- 1 adet kırmızı biber (ince uzun dilimlenmiş)
- 1 demet ıspanak
- 3 adet shiitake mantarı (ince dilimlenmiş)
- 2 diş sarımsak (ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı susam yağı
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartma için)
- 1 yemek kaşığı kavrulmuş susam
- Tuz ve karabiber (damak zevkine göre)
Yapılışı:
- Tatlı patates noodle'larını kaynar suda yaklaşık 6-7 dakika haşlayın. Ardından süzün ve soğuk sudan geçirin. Üzerine biraz susam yağı ekleyip karıştırın ki noodle'lar birbirine yapışmasın.
- İnce dilimlenmiş dana etini bir kapta soya sosu, sarımsak, şeker ve biraz karabiber ile marine edin. Marine edilen eti yaklaşık 15 dakika dinlendirin.
- Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın. İlk olarak havuç, soğan, kırmızı biber ve shiitake mantarını ekleyip orta ateşte soteleyin. Sebzeler hafif yumuşayınca ıspanakları ekleyin ve birkaç dakika daha sotelemeye devam edin. Sebzeleri tavadan alıp bir kenara koyun.
- Aynı tavada marine edilmiş eti yüksek ateşte hızlıca soteleyin. Etler pişip karamelize olana kadar karıştırın.
- Haşlanmış noodle'ları, sotelediğiniz sebzeleri ve eti geniş bir kapta birleştirin. Üzerine susam yağı ve kavrulmuş susam ekleyip iyice karıştırın.
- Japchae'yi sıcak olarak servis edin. Üzerine biraz daha kavrulmuş susam serperek lezzeti artırabilirsiniz.
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