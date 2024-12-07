Güney Kore'de iktidar, Devlet Başkanı Yoon'un 'istifa edeceği' sözünü verdi
Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 'kaosu minimize etmek için usulüne uygun şekilde istifa edeceğini' söyledi.
Yonhap'ın haberine göre, PPP lideri Han, Yoon'un 3 Aralık gecesindeki beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınması için meclise sunulan önergenin kabul edilmemesinin ardından açıklama yaptı.
Han, Yoon istifa edene kadar onun görevlerini başbakanın yürüteceğini, bunu da partiye danışarak sürdüreceğini ifade etti.
Yoon'un sonunda 'kaosu minimize etmek için usulüne uygun şekilde istifa edeceğini' belirten Han, istifa etmesi için devlet başkanına baskı kurulacağını vurguladı.
"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Han, bu sürecin 'şeffaf' şekilde yürütülmesi için ana muhalefet partisi ile istişare edeceklerini kaydetti.
Sıkıyönetim ilanının 'anayasa ve yasaların açık ve ciddi ihlali' olduğunun yeniden altını çizen Han, partisinin Yoon'un azline yönelik oylamayı boykot etmesi nedeniyle özür diledi. Han, "Sıkıyönetim ilanı sonrası yaşananlardan dolayı çok üzgünüm" dedi.
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