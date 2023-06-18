Güney Kore’de LGBT onur festivalini engellemek isteyen zabıtalar polisle çatıştı

Güney Kore’nin güneyindeki Deagu kentinde zabıtalar her yıl düzenlenen LGBT onur festivalini engellemek isteyince önce festival katılımcılarıyla, ardından da polisle çatıştı.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 18.06.2023 - 18:08
Güney Kore’de LGBT onur festivalini engellemek isteyen zabıtalar polisle çatıştı
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Gerilim bu sabah zabıtların festival organizatörlerini alandan zorla çıkarmasıyla başladı.

Kentteki bazı iş yerleri ve kiliseler etkinliği yasaklamak için bu hafta içinde bir dava açmıştı.

Daegu Queer Kütür Festivali 2009’dan beri her yıl kentin merkezinde düzenleniyor.

Şehrin muhafazakar belediye başkanı Hong Joon-pyo da etkinliğin yasaklanmasını desteklemiş, şehir merkezinde sokakların kalabalıklaşmasının bu sokaklardaki esnafa zarar vereceğini öne sürmüştü.

Mahkeme ise festivali düzenleyenleri haklı bulmuş, ifade özgürlüğünün ticaret özgürlüğü kadar önemli olduğunu söylemişti.

Fakat belediye başkanı mahkeme kararına rağmen bu sabah zabıtlarla etkinliği engellemeye çalıştı.

Zabıtalar organizasyon için gerekli eşyaları taşıyan kamyonları da engelledi.

Bunun üzerine devreye polis girdi.

Polislerin zabıtaları bölgeden uzaklaştırması festivalin katılımcıları tarafından alkışlandı.

LGBT karşıtı görüşleriyle bilinen Belediye Başkanı Hong-Joon-pyo daha önce iki kere devlet başkanlığına aday olmuştu.


BBC Türkçe
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