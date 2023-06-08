ABD’de LGBT destekçileri ile karşıtları birbirine girdi: 3 gözaltı

ABD’nin California eyaletinde LGBT destekçileri ile karşıtları birbirine girdi. Polis, çıkan olaylarda 3 kişiyi gözaltına aldı.

İHA
Yayınlanma: 08.06.2023 - 07:25
ABD’de LGBT destekçileri ile karşıtları birbirine girdi: 3 gözaltı
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ABD’nin California eyaletinde yer alan Glendale'de Glendale Birleşik Okul Bölgesi’nin haziran ayının eşcinsellere yönelik olarak kabul edilmesinin görüşüldüğü toplantı sırasında tansiyon yükseldi.

Toplantının yapıldığı binanın dışında LGBT destekçileri ile karşıtları birbirine girdi. Karşıt gruplara cop ve biber gazı ile müdahale eden polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Glendale Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, çıkan kavgaya müdahale edildiği ve ellerinde ABD bayrağı ile LGBT bayrağı olan yüzlerce kişinin karşı karşıya geldiği ifade edildi.


ABD LGBT kavga

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