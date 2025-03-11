Güney Kore'de muhalifler açlık grevinde: Yoon Suk Yeol, hapse dönmeli

Güney Kore'de muhalefet partilerinden bir grup üye, sıkıyönetim ilanının ardından tutuklanan ve devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un tahliyesinin ardından görevinden tamamen alınması talebiyle açlık grevine başladı.

Güney Kore'de muhalifler açlık grevinde: Yoon Suk Yeol, hapse dönmeli
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AA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 13:42

Yonhap'ın haberine göre, ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) dahil muhalefet partilerinden bir grup üye basına açıklama yaptı.

Parti üyeleri, tahliye edilmesine tepki gösterdikleri Yoon'un Anayasa Mahkemesi kararıyla tamamen görevden alınmasını talep ederek açlık grevine başladıklarını duyurdu.

Üyeler, "Yoon Suk Yeol, hapse dönmeli" ifadesini kullandı.

Öte yandan, DP üyesi Park Hong-bae ve Kim Moon-soo, Yoon'un görevden alınması talebiyle saçlarını kazıma kararı aldı.

YARGI SÜRECİ

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgusunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ardından Seul Merkez Bölge Mahkemesinin kararıyla Yoon, 52 gün boyunca kaldığı Seul Gözaltı Merkezi'nden 8 Mart'ta çıkmıştı.

Mahkeme, Yoon'un fiziksel gözaltı olmadan yargılanmasına izin verirken, hakkında başlatılan azil süreci ve ceza davaları devam edecek.


Etiketler: #Yoon Suk Yeol #güney kore

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