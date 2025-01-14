Güney Kore'de 'sıkıyönetim' krizi: Ordu komutanları sorgulandı

Yayınlanma: 14.01.2025 - 13:57

Güncelleme: 14.01.2025 - 13:57

Yonhap'ın haberine göre, Aralık 2024 sonlarında Ulusal Meclis tarafından oluşturulan 18 üyeli özel parlamento komitesinin oturumunda, sıkıyönetim komutanı olarak görev yapan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Park An-su ve Ordu Özel Harp Komutanı Korgeneral Kwak Jong-keun gibi önemli isimler hazır bulundu.

Ulusal Meclis ve Ulusal Seçim Komisyonu'na asker gönderdiğinden, iktidar ve ana muhalefet partilerinin liderlerinin tutuklanması emrini verdiğinden şüphelenilen eski Savunma İstihbarata Karşı Koyma Komutanı Korgeneral Yeo In-hyung ise toplantıya katılmadı.

Oturum sırasında iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) ve ana muhalefetteki Demokrat Parti (DP) milletvekilleri sıkıyönetim ilanının meşruiyeti konusunda tartıştı.

Muhalefet milletvekilleri sıkıyönetim uygulaması sırasında ordunun seferber edilmesine itiraz etti.

DP Milletvekili Min Hong-chul, Ordu Özel Harp Komutanı Korgeneral Kwak'a yönelik olarak, "Sıkıyönetim sırasında seferber edilen ordu, 180 binden fazla mühimmatla hazır bekliyordu" dedi.

Min, bu durumu, 1980'de demokrasi yanlısı protestolara yönelik katliama benzer bir şekilde başkent Seul'ü "ikinci bir Gwangju'ya dönüştürme" girişimi olarak nitelendirerek eleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık'ta yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.