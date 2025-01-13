Güney Kore'den Kuzey Kore iddiası: Yüzlerce asker öldü

Yayınlanma: 13.01.2025 - 12:41

Güncelleme: 13.01.2025 - 12:41

Güney Kore'de iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) Milletvekili Lee Seong-kweun, Ulusal İstihbarat Servisinin Rusya-Ukrayna savaşındaki Kuzey Koreli askerlere ilişkin güncel bilgileri mecliste basına kapalı istihbarat komitesinde milletvekilleriyle paylaştığını belirtti.

İstihbarat Servisinin paylaştığı bilgilerde, Rusya saflarında savaşmak üzere görevlendirilen 300 Kuzey Koreli askerin öldüğü, yaklaşık 2 bin 700 askerin yaralandığı kaydedildi.

Güney Kore İstihbaratı, savaş alanından gelen görüntüler üzerinde yaptığı incelemelere dayanarak Kuzey Kore'nin "yüksek zayiatının" nedenini askerlerin "modern savaş yöntemlerine ilişkin bilgi eksikliğine" bağladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesinde ordusuna esir düşen 2 Kuzey Koreli askerin Ukrayna Güvenlik Servisi müfettişlerince ifadeleri alınırken çekilen görüntülerini paylaştı.

Elleri ve yüzleri bandajlı, yaşlarının 20 ile 26 olduğu belirtilen 2 Kuzey Korelinin yer aldığı yaklaşık 3 dakikalık görüntüde askerlerden biri evine dönmek isteyip istemediği sorusuna "Ukrayna'da kalmak istiyorum" diye cevap veriyor.

Asker, ayrıca Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere görevlendirildiğinden haberinin olmadığını, komutanlarının kendisine "gerçek savaş eğitimi gibi eğitim almaya" gideceklerini söylediğini ifade ediyor.