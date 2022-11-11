Güney Kore'deki Cadılar Bayramı izdihamı sebebiyle soruşturuluyordu... O polis ölü bulundu

11 Kasım 2022 Cuma, 17:45

Güney Kore haber ajansı Yonhap News'un polis yetkililerine dayandırdığı habere göre, Jeong soyadıyla bilinen ve Yongsan Polis Karakolu'nda istihbarat işlerinden sorumlu olan yetkili, bir aile üyesi tarafından Seul'deki evinde ölü bulundu.

Polisin ihmalkarlığıyla ilgili bir soruşturma başlatılmasının ardından 55 yaşındaki Jeong, ciddi bir kazanın yaşandığına dair istihbarat raporlarını sildiği suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Milletvekilleri pazartesi günü düzenlenen bir parlamento oturumunda, belgelerin ortadan kaldırıldığı şüphesini eleştirmiş ve sorumluların tutuklanıp cezalandırılmasını istemişti. Milli Polis Komiseri General Yoon Hee-keun ise milletvekillerine Yongsan istasyonundaki istihbarat şefinin kayıtların silinmesi emrini verdiğini, bu sebeple de soruşturulacağını söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore'de Covid-19 salgını nedeniyle üç yıl sonra ilk kez 29 Ekim'de düzenlenen Cadılar Bayramı kutlaması için ülkenin popüler gece hayatı bölgesi Itaewon'a akın eden vatandaşlar, dar sokakta sıkışıp kalmıştı. Sözkonusu izdiham sırasında 156 kişi ölürken, 198 kişi de yaralanmıştı.

İzdiham meydana gelmeden saatler önce yardım istendiğini gösteren acil durum çağrılarının dökümlerinin yayınlanmasının ardından polis yetkilileri, ihmalkarlıkları sebebiyle sert eleştirilere maruz kalmıştı.