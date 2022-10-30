Güney Kore'deki gibi bir izdihamda nasıl hayatta kalınır?
Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamalarındaki izdihamda ölenlerin sayısı 153'e yükselirken, ülke korkunç olayın şokunu yaşıyor. Söz konusu facia, "Olası bir izdiham anında ne yapmalı?" sorusunu da gündeme getiriyor. Uzmanlara göre, metrekare başına 6 kişi düşüyorsa durum tehlikeli olmaya başlıyor...
Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı
kutlamasında çıkan izdihamda şu ana kadar 150'yi aşkın kişi hayatını kaybetti.
Ülkede bugün ulusal yas ilan edilirken, yetkililer kutlamada
arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu izdiham
yaşandığını söylüyor.
'ARKADAKİLERİN BASKISIYLA, ÖNDEKİLER YIKILDI'
Görgü tanıkları büyük bir kalabalığın aniden 4 metre
genişliğindeki sokağa doluştuğunu, arkadakilerin baskısıyla öndekilerin düşerek
üst üste yığıldığını aktarıyor.
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; 100'den fazla kişinin de yaralandığı bu trajik hadise,
"Olası bir izdiham anında ne yapmalı?" sorusunu gündeme getiriyor.
Uzmanlarsa izdiham anında her şeyden önce soğukkanlı
davranmak ve paniğe kapılmamak gerektiğini belirtiyor.
KALABALIKTAN AYRILMA KARARI
Güvenlik Uzmanı Paul Wertheimer, kalabalık etkinliklere
giden kişilerin, hedefe varır varmaz mekandaki tüm çıkışları zihinlerine
kaydetmelerini öneriyor.
"Kalabalık içinde kendinizi rahatsız hissetmeye
başladığınız an, ayrılmaya karar vermenin tam zamanı" diyen Wertheimer,
şöyle ekliyor:
"Bu çok zordur çünkü uzun bir mesafe katettiyseniz veya uzun
süre beklediyseniz oradan ayrılmak istemezsiniz."
ALARM SİNYALLERİNİ İYİ OKUYUN
Uzmanlar bir izdihamın boyutunu belirlemek için metrekare
başına düşen kişi sayısını baz alıyor.
- Metrekare başına 5'ten az insan düşüyorsa ortam rahatsız
edici olabiliyor ama bu büyük bir sorun olarak görülmüyor.
- Metrekare başına 6 kişi düşüyorsa durum tehlikeli olmaya
başlıyor.
- Metrekare başına 8 kişi düştüğünde ise yaralananlar ve
ölenler oluyor.
Kalabalığın içindeki kişilerin bu yoğunluğu hissetmesi
faydalı olabilir. İnsanların aynı anda iki omzunuza veya vücudunuzun birkaç
yerine değdiğini düşünüyorsanız, metrekare başına muhtemelen 6 veya daha fazla
kişi düşüyor.
Uzmanlara göre bunu fark ettiğinizde halen zamanınız varsa
ve hareket edebiliyorsanız, ortamdan uzaklaşmanız gerekiyor. Zira bu büyük bir
alarm sinyali.
EN BÜYÜK TEHLİKE OKSİJENSİZ KALMAK
İzdiham anlarını tasvir eden filmlerin aksine, en büyük
tehdit düşüp çiğnenmek değil. Uzmanlar ayaktayken havasız kalmanın da çok büyük
bir tehdit olduğunu söylüyor. Kompresyonel asfiksi diye adlandırılan bu durumun
ciddi sonuçları olabilir.
'ÇIĞLIK ATMAKTAN KAÇININ'
Bu yüzden sakin kalmak, odaklanmak ve her zaman çevrenin
farkında olmak gerekiyor. Wertheimer, oksijeni boşa harcamamak için çığlık
atmaktan kaçınmanızı öneriyor. Bu durumda etrafınızdakilerle iletişim kurmak
için beden dilini kullanabilir, örneğin işaret edip el sallayabilirsiniz.
Kalabalık davranışlarını inceleyen araştırmacı Mehdi
Moussaïd ise, "Nefes almak için yeterli alanı koruyabilirseniz, iyi
olacaksınız" diyor:
"Kollarınızı göğsünüzün hemen önüne koyun ve orada tutun. Bu
pozisyonda, kendinize yarım veya bir santimetre alan açmak için fırsatınız
olur. Bu, nefes almaya devam etmeniz için yeterli."
BAŞKALARINA YARDIM ETMEK SİZİN DE HAYATINIZI KURTARABİLİR
Moussaïd'e göre hem bencil davranışlar hem de başkalarına
yardım etme dürtüsü kalabalık ortamlarda bulaşıcı oluyor.
"Yanınızdakine yardım etmeye çalışırsanız, onlar da
size ya da diğer yanlarındaki kişilere yardım edeceklerdir" diyen
araştırmacı, şöyle ekliyor:
"Bu davranış yayılırsa işleri kolaylaştıran bir atmosfer yaratır. Bu yüzden yardım etme davranışını kesinlikle benimsemeniz gerekiyor."
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Cadılar Bayramı'nda izdiham
- TRT spikerine 'ümmet' cezası
- Yargıdan 'Halil Konakcı' kararı
- Rusya 'Tahıl Koridoru' anlaşmasından çekildi
- Ali Koç'tan tepki: Olacak iş değil, hayretler içindeyim
- Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır
- Erdoğan ön sipariş ve fiyat tarihi verdi
- İBB'den 'Lebon' için son çağrı
- TOGG CEO’sundan fiyat açıklaması
- Başarır ile Mustafa İnal birbirine girdi