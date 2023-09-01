Güney Kore'den 'komünizm' uyarısı: Kore halkını tehlikeye atıyor
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, ülkesinin ABD ve Japonya arasında ilerleyen işbirliğini risk olarak gören "komünist totaliter güçler"in tehdidi altında olduğunu savundu.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, ülkedeki liberal demokrasinin "komünizm" tehlikesi altında olduğu uyarısında bulundu.
Yoon, "Liberal demokrasi ve piyasa ekonomisi, Güney Kore Cumhuriyeti’nin barış ve refahını destekleyen güçlerdir" ifadesini kullandı.
Ülke özgürlüğünün tehdit altında olduğunu belirten Yoon, "Hala komünist totaliter güçler ve onların fırsatçı takipçileri ile devlet karşıtı güçler, Japon karşıtı hassasiyetleri kışkırtıyor" dedi.
Çin, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın Camp David'de yaptığı üçlü zirveye işaret eden Yoon, "(Komünist totaliter güçler) Camp David'de Güney Kore, ABD ve Japonya işbirliği mekanizmalarının Güney Kore Cumhuriyetini ve halkını tehlikeye atacağı gibi yanlış yönlendirmelerde bulunuyor" diye konuştu.
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