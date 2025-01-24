Güney Kore'den Kuzey Kore iddiası: Ek asker göndermeye hazırlanıyor

Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:42

Güncelleme: 24.01.2025 - 10:42

Kuzey Kore’nin Ukrayna’ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Güney Kore ordusundan Pyongyang-Moskova iş birliğine dair kritik bir iddia geldi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker göndermesinin üzerinden yaklaşık 4 ay geçtiği hatırlatılarak, “Kuzey Kore’nin, yaşanan çok sayıda can kaybı ve verilen esirlerin ardından yeni önlemler alma ve ek askeri personel gönderme hazırlıklarını hızlandırdığı değerlendirilmektedir” denildi.

Pyongyang yönetiminin gelişmiş askeri teknolojileri test etme hazırlıklarına devam ettiği kaydedilen açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinden bu yana füze denemesi konusunda herhangi bir işaret tespit edilmese de Kuzey Kore’nin bir casus uydu veya kıtalararası balistik füze deneme hazırlıklarının devam ettiği düşünülmektedir” ifadelerine yer verildi. Kuzey Kore’nin her an askeri provokasyonlara başvurabileceği hatırlatılan açıklamada, Güney Kore ordusunun tetikte olmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Güney Kore ve ABD’den daha önce yapılan açıklamalarda Kuzey Kore’nin Ukrayna’ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya yaklaşık 11 bin asker gönderdiği belirtilmişti. Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS) ise en az 300 Kuzey Kore askerinin Ukrayna tarafından öldürüldüğünü, 2 bin 700 Kuzey Kore askerinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, son olarak 2 Kuzey Koreli askeri yaralı olarak esir aldıklarını duyurmuştu. Zelenski, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un Rusya’da tutulan Ukrayna askerlerinin takasını organize etmesi halinde, Kuzey Koreli askerleri ülkelerine iade etmeye hazır olduklarını açıklamıştı.