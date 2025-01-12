Slovakya'dan Ukrayna'ya tehdit dolu sözler: Veto edeceğiz

Yayınlanma: 12.01.2025 - 16:24

Güncelleme: 12.01.2025 - 16:24

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna topraklarından gaz geçişinin yeniden başlatılmasına ilişkin görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde Ukrayna'ya yapılacak AB yardımını veto edeceğini söyledi.

Fico, “Zelenski, tamamen siyasi nedenlerle, kendisine her şeyin serbest olduğunu düşündüğü için tüm Avrupa Birliği'ne zarar vermeye ve Slovakya'ya zarar vermeye karar verdiyse, Slovak hükümeti adına konuşuyorum, yakın gelecekte masada Ukrayna için (AB'den) herhangi bir yardım varsa, bunu veto edeceğim” dedi.

Fico ayrıca, ülkesinin 3-4 hafta içinde Ukrayna topraklarından gaz geçişinin yeniden başlatılmasına ilişkin müzakerelerin bir sonuca varmadığını görmesi halinde Ukrayna'ya misilleme yapmaya başlayacağını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatına ilişkin anlaşmanın 1 Ocak itibarıyla sona erdiği belirtildi.

Ukrayna'nın söz konusu anlaşmayı uzatmayı reddettiğine işaret edilen açıklamada, "Gazprom, Ukrayna üzerinden doğal gaz tedarik etme fırsatından mahrum bırakılmıştır. Ukrayna üzerinden Rus doğal gazı sevkiyatı gerçekleştirilmiyor" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna yönetiminin 2023 sonu için yayımladığı verilere göre, boru hatları ile ülke üzerinden Avrupa'ya taşınan Rus gazı miktarı 2023'te, 2022'ye kıyasla yaklaşık yüzde 28 azalarak 15 milyar metreküpe gerilemişti.

Ukrayna'nın söz konusu sözleşme sayesinde yılda yaklaşık 1 milyar dolar, Gazprom'un ise yılda 3 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa da atıl duruma düşerken Ukrayna'dan sevkiyatın durması halinde tek güzergah olarak Türkiye ön plana çıkıyor.