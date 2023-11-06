Güney Kore'den Rusya'ya suçlama: Kuzey Kore'ye teknik yardım verdi

Yayınlanma: 06.11.2023 - 13:15

Güncelleme: 06.11.2023 - 13:15

Yonhap'ın haberine göre, Kim, basına yaptığı açıklamada, Kuzey'in yaşadığı teknik aksaklıkların üstesinden gelmesi durumunda casus uydu fırlatma girişiminde ilerlemesinin "çok yüksek" ihtimal olduğunu belirtti.

Kuzey Kore'nin üçüncü casus uydu fırlatma girişiminin ne zaman olacağını tahmin etmenin güç olduğunu söyleyen Kim, "Ancak Kuzey'in Rusya'dan teknik yardım aldığına dair işaretler var gibi görünüyor" iddiasında bulundu.

Kim, Pyongyang’ın üçüncü casus uydu fırlatma denemesini eylülde yapacağını açıklamasına karşın hala fırlatma işlemini gerçekleştirmemesine gerekçe olarak "teknik aksaklıkları aşma noktasında Rusya'dan aldığı destek" olabileceğini savundu.

Kim, "Teknik sorunları aştıktan sonra Kuzey Kore'nin provokasyon yapma ihtimali çok yüksek" dedi.

Rusya'nın, Kuzey Kore'ye olası uydu teknolojisi transferinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini vurgulayan Kim, Seul'ün söz konusu transfere "güçlü" bir yanıt için Washington ile yakın işbirliği yapacağının altını çizdi.