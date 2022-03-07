Güney Kore’den Rusya’ya yeni yaptırım kararı
Güney Kore hükümeti, Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlara bir yenisini daha ekleyerek, Rusya Merkez Bankası ile yapılacak finansal işlemlerin yasaklanacağını ve varlıklarının dondurulacağını duyurdu.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgalde 12. güne girilirken, uluslararası camianın Moskova’ya yönelik yaptırımlarına bir yenisi daha eklendi. Güney Kore hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Rusya Merkez Bankası ile yapılacak finansal işlemlerin yasaklama kararı alındığı kaydedildi.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya Merkez Bankası’nın tüm varlıklarının dondurulacağı ve Güney Kore Maliye Bakanlığı’nın ek yaptırımlara ilişkin detayları günün ilerleyen saatlerinde kamuoyuna duyuracağı ifade edildi.
YAPTIRIMLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
Seul yönetimi, Rusya’nın Ukrayna işgalinin ardından batı ülkeleri ile birlikte hareket ederek, 1 Mart’ta 7 büyük Rus bankasına yaptırım uygulama kararı almış, söz konusu bankalar ve bağlı kuruluşlarla yapılan ticari işlemleri yasaklamıştı. Seul yönetimi, Rus devlet tahvillerinin ticaretinin de yasaklanacağını duyurmuştu. Son adımla birlikte Güney Kore’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları genişlemiş oldu.
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