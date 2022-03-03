ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım
Beyaz Saray, ABD’nin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 oligark ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize kısıtlaması uygulayacağını açıkladı.
Beyaz Saray, ABD’nin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 oligark ve 47 aile üyesi
ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize
kısıtlaması uygulayacağını açıkladı.
Biden yönetimi Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov başta olmak üzer 19 oligark ve aile üyelerine yaptırım uygulanması kararı aldı.
Daha önce de Avrupa Birliği’nin yaptırım uyguladığı oligarklara karşı ABD de, seyahat yasaklarının da dahil olduğu kapsamlı bir yaptırım paketi hazırlandığını açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligarklara yönelik yaptırımın Putin’i sıkıştırmak için olduğunu söyledi ve listede yer alan isimlerin son olmayacağını söyledi.
Psaki, “Yaptırım uygulanan kişilerin en büyük özelliği Putin’e yakın olmaları. Sıkıntıyı onun hissetmesini istiyoruz, etrafındaki insanların da sıkıştığını hissetmesini istiyoruz” dedi.
Yaptırıma ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Biden, özel jetleri, lüks daireleri ve yatları da dahil olmak üzere Rus oligarklarının kazancının peşinde olduğunu vurguladı.
İlgili Haberler
- Rusya Futbol Federasyonu atağa geçti: CAS'a başvuru
- Rusya - Ukrayna Savaşı'ndan öğrendiğimiz 5 gerçek
- Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin 2. turu başladı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
En Çok Okunan Haberler
- Rusya - Ukrayna Savaşı'ndan öğrendiğimiz 5 gerçek
- Popescu'dan Galatasaraylı futbolculara çarpıcı sözler!
- Ergin Ataman maç sonu tepkisini gösterdi!
- Fed Başkanı'ndan Ukrayna uyarısı
- ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım
- ABD'den Zelenski'nin 'uçuşa yasak bölge' çağrısına ret
- Rus petrol şirketinden Ukrayna çağrısı
- Rusya Ukrayna'yı işgal ederken, savaşı kimler yönetiyor?
- Meksika’da 6.2 büyüklüğünde deprem
- Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oldu!