ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım

03 Mart 2022 Perşembe, 22:32

Beyaz Saray, ABD’nin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 oligark ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize kısıtlaması uygulayacağını açıkladı.



Biden yönetimi Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov başta olmak üzer 19 oligark ve aile üyelerine yaptırım uygulanması kararı aldı.

Daha önce de Avrupa Birliği’nin yaptırım uyguladığı oligarklara karşı ABD de, seyahat yasaklarının da dahil olduğu kapsamlı bir yaptırım paketi hazırlandığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligarklara yönelik yaptırımın Putin’i sıkıştırmak için olduğunu söyledi ve listede yer alan isimlerin son olmayacağını söyledi.

Psaki, “Yaptırım uygulanan kişilerin en büyük özelliği Putin’e yakın olmaları. Sıkıntıyı onun hissetmesini istiyoruz, etrafındaki insanların da sıkıştığını hissetmesini istiyoruz” dedi.

Yaptırıma ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Biden, özel jetleri, lüks daireleri ve yatları da dahil olmak üzere Rus oligarklarının kazancının peşinde olduğunu vurguladı.