Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit törende altına kaçırdı

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in, bir yol projesinin açılış töreninde milli marşın okunması sırasında altına kaçırması gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2022 Perşembe, 12:08
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Güney Sudan'da bir yol projesinin açılış töreni esnasında şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, törende milli marşın okunması sırasında ayakta dururken altına kaçırdığı görüldü.

Olay görüntülerinin TV ve sosyal medya platformlarına düşmesinin ardından, 71 yaşındaki Mayardit'in yaşlı erkeklerde sıklıkla rastlanan idrar yolu enfeksiyonundan musdarip olduğuna ilişkin iddialar ortaya atıldı.

2011'den bu yana ülkenin Devlet Başkanlığı görevini üstlenen Mayardit'in yaşadığı olay, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından yorumlandı. Eleştirmenlerin bir kısmı, sağlık sorunları olan yaşlı politikacıların bu tarz olaylarla karşılaşmadan önce emekliye ayrılmaları gerektiğini savunurken, diğerleri de olayla dalga geçenleri kınadı.


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