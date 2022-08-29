Güney Sudan'dan ABD'ye çağrı: Ambargoyu kaldırın

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:20

Güney Sudan Başkanlık İşleri Bakanı Barnaba Marial Benjamin, ABD'li bazı Kongre üyeleri, iş insanları ve eski generallerden oluşan bir heyet ile Cuba'da düzenlenen toplantı sonrası açıklama yaptı.

Benjamin, ABD'den ülkesine uygulanan ambargonun kaldırılması çağrısında bulundu.

Benjamin, ABD'nin kapasite geliştirme ve insani yardım çalışmaları gibi kalkınma yardımlarına odaklanmasını istediklerini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

ABD'nin talebi üzerine Güney Sudan'a uygulanan ambargo ilk olarak, iç savaşı sona erdiren barış anlaşmasının ardından 2018'de uygulanmış, geçen yıl da uzatılmıştı.