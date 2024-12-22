Gürcistan Başbakanı açıkladı: Seçimler yenilenecek mi?

Yayınlanma: 22.12.2024 - 17:02

Güncelleme: 22.12.2024 - 17:02

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, başkent Tiflis'teki hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında, 26 Ekim'de yapılan parlamento seçiminden sonra başlayan ve hükümetin AB katılım müzakerelerinin başlatılmasını askıya almasının ardından artan protestolara tepki gösterdi.

Muhalefetin sokaklarda halkı toplama konusunda zorlandığını kaydeden Kobakhidze, göstericilerin sayısının oldukça azaldığını kaydetti.

Kobakhidze, muhaliflerin parlamento seçimlerinin yenilenmesine yönelik yapılan çağrılara değinerek, "Bir sonraki seçim, parlamentonun 4 yıllık görev süresinin 2028'de bitmesinden sonra yapılacak" dedi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvli'nin "görevini bırakmayacağına" ilişkin açıklamalarını değerlendiren Kobakhidze, Zurabişvili'nin bir hafta sonra görevinden ayrılması gerektiğini kaydetti.

Kobakhidze, 14 Aralık'ta Mikheil Kavelaşvli'nin yeni cumhurbaşkanı seçildiğini, 29 Aralık'ta yemin edeceğini ve yeminden sonra Zurabişvili'nin cumhurbaşkanı sarayından çıkması gerektiğini vurguladı.

Zurabişvili'yi yasalara saygı duymaya davet eden Kobakhidze, "Bakalım Zurabişvili, hayatına nerede devam edecek, parmaklıklar arasında mı dışarıda mı? Ceza Kanunu normlarını ihlal etmeyecek kadar akıllı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kobakhidze, Washington yönetiminin Gürcü hükümet yetkililerine yaptırım uygulaması kararının ABD'deki "derin devlet" tarafından verildiğini savundu.

ABD'nin son 4 yıl boyunca Başkan Joe Biden tarafından yönetilmediğini ileri süren Kobakhidze, ABD yönetiminde bir "derin devlet" sorununun yaşandığını iddia etti.

Kobakhidze, ABD'nin yeni seçilmiş başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından bu sorunların önlenmesini beklediklerini ifade etti.

AB, ABD, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet, iktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin seçildiği parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçler, Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.