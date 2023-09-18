Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi'nden 'darbe girişimi' uyarısı: Sürece ilişkin tarih verildi

Yayınlanma: 18.09.2023 - 13:25

Güncelleme: 18.09.2023 - 13:28

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, "bir grup isyancının ülkede darbe yapmayı ve hükümeti zorla değiştirmeyi" planladığını öne sürdü.

Açıklamada, "Gürcistan topraklarında ve sınırlarının ötesinde faaliyet gösteren belirli bir grup, Ekim-Aralık aylarında Gürcistan'da istikrarsızlık ve sivil huzursuzluk çıkarmayı planlamaktadır. Nihai hedefleri ise hükümeti zorla değiştirmeyi amaçlıyorlar" denildi.

ORGANİZATÖRLER AÇIKLANDI

Darbenin organizatörlerinin eski İçişleri Bakanı yardımcısı Giorgi Lortkipanidze, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Saakaşvili'nin koruması Mikhail Baturin ve Ukrayna'daki Gürcü Lejyonu komutanı Mamuka Mamulashvili olduğu iddia ediliyor.

Devlet Güvenlik Servisi, ülkedeki stratejik noktalar ve hükümet binalarının yakınında çadırlar ve barikatlar kurulması da dahil olmak üzere "iktidar değişikliği" için çeşitli senaryoların tartışıldığını iddia etti.

Darbenin organizatörlerinin 2013 yılında Ukrayna'daki "Euromaidan"a benzer bir senaryo uygulama olasılığını değerlendirdikleri ileri sürüldü.

"İÇ SAVAŞ" VURGUSU

"Meydanlarda konuşlandırılacak çadırlara bir bomba yerleştirilip patlatılmasının" planlandığını öne süren Devlet Güvenlik Servisi, bunun, "protestocular ile kolluk kuvvetleri arasında bir çatışmaya neden olarak iç savaşın başlamasına yol açacağını" öne sürdü.

Devlet Güvenlik Servisi'ne göre, darbenin, Avrupa Komisyonu'nun Gürcistan'a Avrupa Birliği'ne adaylık statüsü verilmesine ilişkin ara raporunun yayınlanmasına denk getirilmesi planlanıyor.