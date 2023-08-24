Gürcistan'da çok uluslu askeri tatbikat başladı

Gürcistan'da 21 ülkeden 3 bin 600 askeri personelin katıldığı "Agile Spirit 2023" çok uluslu askeri tatbikat başladı.

AA
Yayınlanma: 24.08.2023 - 08:22
Gürcistan'da çok uluslu askeri tatbikat başladı
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Gürcistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'ın ev sahipliğinde 11. kez uluslararası "Agile Spirit 2023" tatbikatı düzenlendi.

Türkiye, Gürcistan, ABD, İngiltere, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Ürdün, Letonya, Litvanya, Moldova, Norveç, Polonya, Romanya, Slovakya, Japonya'nın katıldığı tatbikat başkent Tiflis'e yakın NATO-Gürcistan Ortak Eğitim ve Değerlendirme Merkezi'nde (JTEC) başladı.

JTEC merkezinde düzenlenen açılış törenine Gürcistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Giorgi Matiaşvili ile Gürcistan Savunma Bakanı Yardımcısı Grigol Giorgadze ve diplomatlar katıldı.

Tatbikat kapsamında, ABD Ordusu Avrupa Komutanlığına bağlı 173'üncü Hava Tugayına bağlı bölük, C-17 çok amaçlı askeri nakliye uçaklarıyla havadan askerler indirdi.


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