Gürcistan'da AB protestosu: Polis ile eylemciler arasında arbede

Yayınlanma: 01.12.2024 - 10:06

Güncelleme: 01.12.2024 - 10:06

Başbakan İraki Kobakhidze’nin AB katılım müzakerelerini 2028’e kadar askıya alması kararını eleştiren göstericiler, 28 Kasım'da başlattıkları eylemlerini bugün de başkent Tiflis'te 3. gününde sürdürdü.

Dün gece Tiflis’te parlamento binasının önünde toplanan binlerce gösterici, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Göstericiler, gece yarısına doğru parlamento binasının kapılarını zorlayınca polis ile eylemciler arasında arbedeler yaşandı.

Polis göz yaşartıcı gaz, biber gaz ve tazyikli su ile müdahale ederken göstericiler hem parlamento binasına doğru hem de polislerin üzerine farklı eşyalar fırlatarak karşılık verdi.

Bazı göstericiler ise piroteknik ve molotof kokteyli atmaya başlayınca polis parlamentonun önündeki caddeyi kontrolü altına aldı.

Binanın önünde geri çekilen göstericiler Tiflis’in Şota Rustaveli caddesinde barikat kurdu.

Birkaç kişinin gözaltına alındığı protesto gösterisi ve polisin müdahalesi devam ediyor.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı aldık" açıklamasında bulunmuştu.

Avrupa Parlamentosu, Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısı yaparken, muhalifler başta olmak üzere AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.