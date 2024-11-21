Gürcistan'da yeni kabinenin başbakan adayı açıklandı
Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimini kazanan Gürcü Hayali Partisi, yeni kurulacak hükümetin başbakan adayı olarak mevcut Başbakan İrakli Kobakhidze'yi gösterdi.
Gürcü Hayali Partisi'nin İdari Sekreteri Mamuka Mdinaradze, başkent Tiflis'teki partinin merkez ofisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, parti Siyasi Konseyi'nin toplandığını aktardı.
Mdinaradze, toplantıda Gürcü Hayali Partisinin Kurucusu ve Onursal Başkanı iş adamı Bidzina İvanişvili'nin, başbakan İrakli Kobakhidze'yi yeniden oluşacak hükümetin başbakanı adayı olarak gösterdiğini ve Siyasi Konseyi'nde Kobakhidze'nin başbakan adayı gösterilmesini onayladığını bildirdi.
Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile seçim barajını geçen muhalefet partileri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamıştı.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçim sonuçlarının iptali için 19 Kasım'da Anayasa Mahkemesine başvururken, sokağa çıkan muhalifler de seçimlerin yenilenmesi talebiyle gösteriler düzenliyor
Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin demokratik şekilde yapıldığını belirterek, muhaliflerin "ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında" olduğunu ifade etmişti.
Seçim sonrasında oluşan yeni parlamentonun 25 Kasım'da toplanması bekleniyor.
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