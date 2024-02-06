Gürcistan'da siyasi kriz: Rusya için çalışıyor

Yayınlanma: 06.02.2024 - 14:22

Güncelleme: 06.02.2024 - 14:27

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkedeki iktidar partisi Gürcü Rüyası'na yönelik eleştirilerde bulundu.

Görev süresi 2024 sonbaharında sona eren Zurabişvili, Gürcü Rüyası'nın "Batı karşıtı propaganda" yürüttüğünü ve Rusya ile yakın ilişkiler kurduğunu öne sürdü.

Zurabişvili, "Devlet çapında Batı karşıtı ve sözde ulusal propaganda, Rusya yanlısı grupların teşvik edilmesi ve finanse edilmesi, devlet kurumlarına yönelik siber saldırıların artması - bunlar seçimlerden ne beklememiz gerektiğine dair bir ipucu. Hibrid savaş kategorisine, ekonomi üzerinde doğrudan etkisi olan ve genel olarak ülkenin Rus parasına ve piyasalarına bağımlılığını ve ülkedeki Rus sermayesinin payını arttıran kitlesel Rus göçü de dahildir" dedi.

Zurabişvili'ye göre iktidar partisinin hibrid stratejisi, Rusya ile hava bağlantılarının yeniden kurulması ve bir Rus yolcu gemisinin Batum'a girmesi de dahil olmak üzere, çeşitli provokasyonlar olarak gördüğü bir dizi şeye dayanıyor. Ona göre tüm bunlar çatışmayı körüklemeyi ve toplumu istikrarsızlaştırma tehdidini amaçlıyor.

Zurabişvili ile Gürcü Rüyası arasındaki çatışma, partinin Anayasa Mahkemesi'nde cumhurbaşkanının görevden alınması için dava açmasından bu yana sürüyor.

Zurabişvili, Rusya'nın, Gürcistan'ın Abhazya ve Samaçablo (Güney Osetya) bölgelerini bugüne kadar işgal altına tuttuğunu söyledi.

Söz konusu bölgelerde veya işgal hattına yakın yerleşim yerlerinde yaşayan kişilerin haklarının ihlal edildiğini kaydeden Zurabişvili, "İşgal hattında halk sürekli korkutulmaya, taciz edilmeye, kaçırılmaya ve öldürülmeye devam ediyor" dedi.

Rusya'nın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Abhazya bölgesinde, Karadeniz kıyısında Rus donanması için kalıcı yeni üs kurma kararını eleştiren Zurabişvili, bu ülkeyi Karadeniz'de gerginlik yaratma girişiminde bulunmakla suçlayarak, şunları kaydetti:

"Rusya'nın, Oçamçire Limanı'nı askeri üsse dönüştürme planı, çatışmayı Karadeniz'e, kara sularımıza kaydırmaya ve dolayısıyla Karadeniz'in stratejik perspektifine tehdit oluşturmaya hizmet ediyor."

Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecinin devam ettiğini dile getiren Zurabişvili, ülkesine Aralık 2023'te AB'ye aday ülke statüsü verilmesini büyük bir başarı olarak niteledi.

Ülkenin AB ile entegrasyonu süreci kapsamında çeşitli reformların uygulanması gerektiğini belirten Zurabişvili, hükümeti ve muhalefeti demokratik ilkelere uymaya ve yapıcı politika yürütmeye davet etti.