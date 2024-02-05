Ukrayna'dan Rusya'ya gönderilen patlayıcılara el konuldu

Gürcistan, Odesa Limanı'ndan yola çıkan ve varış noktasının Rusya'nın Voronezh kenti olduğu düşünülen bir hafif ticari araç içinde patlayıcı ele geçirildiğini duyurdu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.02.2024 - 14:42
Ukrayna'dan Rusya'ya gönderilen patlayıcılara el konuldu
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Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, Ukrayna'nın Odesa Limanı'ndan Rusya'nın Voronezh kentine 'gizlice' sevk edilen patlayıcılara el konulduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin  açıklama yapan ülkenin iç güvenlik kurumu, ocak ayında Gürcistan'a giren patlayıcıların araç bataryalarının arasına gizlenmiş şekilde bulunduğunu kaydetti. Açıklamaya göre, Ukrayna'dan karayoluyla Romanya, Bulgaristan ve Türkiye üzerinden ülkeye giren patlayıcılara Rusya sınırında Gürcistanlı yetkililerce el konuldu.

"BİR UKRAYNALIYA AİT ARAÇLA GÜRCİSTAN'A GİRİŞ YAPTI"

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi'nin açıklamasında, patlayıcıların bir Ukraynalıya ait bir hafif ticari aracın içinde Gürcistan'a geldiği ve Ukrayna cephesine yaklaşık 180 kilometre mesafede yer alan Rus kenti Voronezh'e doğru gittiği belirtildi. Söz konusu sevkiyatın hangi saikle gerçekleştirildiği ile ilgili olarak ise bilgi paylaşılmadı. 

Reuters'ta yer alan habere göre, Rus yetkililer, 2022 yılında Kırım'daki Kerç Köprüsü'nde büyük hasara yol açan patlamanın bir kamyon dolusu patlayıcı ile gerçekleştirildiğini, söz konusu patlayıcıların benzer bir rota kullanılarak Ukrayna'dan Rusya'ya girdiğini iddia etmişti. Ukrayna'nın SBU güvenlik servisi şimdiye kadar Rusya'daki bir dizi hedefe düzenlenen saldırıyı üstlenirken, Gürcistan'ın bugünkü açıklamasıyla ilgili yorum talebine henüz yanıt vermedi. 

Rusya-Ukrayna savaşı, yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine ve savaşın kendi topraklarına sıçramasına karşı çıkan Gürcistan hükümeti ise 'üstü kapalı bir şekilde Rusya yanlısı olma' suçlaması ile karşı karşıya kalıyor.


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