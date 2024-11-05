Gürcistan'da hükümet karşıtı protesto: Muhalefetten yeni seçim çağrısı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 07:45

Güncelleme: 05.11.2024 - 07:45

Tiflis'te akşam saatlerinde Parlamento binasının önünde toplanan muhalefet partileri ve destekçileri, ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonucunu kabul etmediklerini bir kez daha dile getirdi.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonun açıkladığı sonuçlara göre iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin kazandığı seçimleri tanımayan göstericiler, ellerinde Gürcistan, Ukrayna ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıdı.

Seçimlerde yüzde 5 barajını aşan partilerin temsilcileri burada yaptıkları konuşmalarda, hükümetin son seçimlerde hile yaptığını iddia etti.

"Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" blokunun liderlerinden Giorgi Vaşadze konuşmasında, sonuçları kabul etmediklerini belirterek, seçimlerin yeniden düzenlenmesini talep etti.

Vaşadze, isteklerinin yerine getirilmediği takdirde ülke genelinde gösterilere devam edeceklerini vurguladı.

"Değişim İçin Koalisyon" blokunun liderlerinden Nika Melia ise yeni parlamentonun toplanmasına izin vermeyeceklerini, farklı noktalarda protestoları sürdüreceklerini kaydetti.

Daha sonra Parlamentonun bulunduğu Şota Rustaveli Caddesi'nde yürüyüş yapan göstericiler, Tiflis'in bazı noktalarını geçici olarak trafiğe kapattı.

Göstericilerin yarın Tiflis'te tekrar toplanması bekleniyor.

Kasım ayında Merkezi Seçim Komisyonunun hazırladığı "seçim özet protokolünün" yayınlanmasının ardından anayasaya göre 10 gün içinde yeni parlamentonun toplanması gerekiyor.

Sandıklardan çıkan sonuçlara göre 150 koltuklu Parlamentoda Gürcü Hayali Partisinin 89, muhalefetin ise 61 milletvekiline sahip olması bekleniyor.

Parlamentoda 76 koltuğu elde edebilen siyasi parti veya seçim bloku tek başına hükümet kurabilecek.

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Oyların yüzde 11,03'ünü alan "Değişim İçin Koalisyon" ikinci, yüzde 10,16'sını alan "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" üçüncü, yüzde 8,81'ini alan "Güçlü Gürcistan" dördüncü ve yüzde 7,77'sini alan "Gakharia Gürcistan İçin" beşinci olmuştu.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve seçim barajını geçen muhalefet partileri, seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek seçim sonuçlarını tanımadı.

Zurabişvili 27 Ekim'de yaptığı açıklamasında, "Biz, Rus özel operasyonu olarak tanımlanabilecek bir olayın kurbanı olduk. Halkımıza, ülkemize hibrit savaşın yeni türünden biri uygulandı" ifadeleri kullanmıştı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise seçimlerin rekabetçi ve şeffaf ortamda demokratik şekilde yapıldığını belirterek, seçimleri tanımayanların "ülkede istikrarsızlık yaratmak çabasında" olduğunu ifade etmişti.

Gürcistan Savcılığından 30 Ekim'de yapılan açıklamada, 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerine yönelik "hile" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturmanın, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve bazı muhalefet partisi liderlerinin "seçimlerde hile yapıldığı" iddiaları nedeniyle, Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonunun talebi doğrultusunda başlatıldığı kaydedilmişti.

Hile iddiasında bulunanların elindeki tüm delilleri savcılıkla paylaşması istenilen açıklamada, "elindeki olası delilleri" paylaşmak amacıyla Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin 31 Ekim'de savcılığa davet edildiği aktarılmıştı.

Savcılığa gitmeyenZurabişvili, "Savcılığa, Cumhurbaşkanı'yla siyasi hesaplaşmayı bırakmayı ve kendi işlerini yapmaya başlamasını tavsiye ederim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefetin iddialarının "asılsız" olduğu kaydedilmişti.