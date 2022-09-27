Gürcistan'dan Rusya çıkışı: Sınırı kapatma planımız yok

27 Eylül 2022 Salı, 13:02

Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, Gürcistan'ın, Rusya ile sınırını kapatmak ve Rusların ülkeye girişini kısıtlamak için "hiçbir neden olmadığını" söyledi.

Vakhtang Gomelauri, Rusya'da uygulanan kısmi seferberliğin ardından Gürcistan'a yaklaşık "250 bin Rus vatandaşın geldiği" iddialarını yalanlayarak, "İddia edilen 250 bin Rusya vatandaşına gelince, bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

Gomelauri, "Ülkeye, o kadar insan gelmedi, nereden geliyor bu rakamlar bilmiyorum. Yaklaşık dört beş gün önce 5-6 bin kadar gelenler vardı, şimdi bu rakam 10 bine çıktı, yaklaşık %40-45 arttı" dedi.

Gomelauri, Rus vatandaşlarının her zaman Gürcistan'a geldiğini, şimdi de gelebileceğini ifade ederek, "Rusların girişlerini şu anda kısıtlamak neden gerekli? Kazbegi-Yukarı Lars sınırında topraklarımıza girmek isteyen büyük bir Rus akını gözlemleniyor" diye konuştu.

Gomelauri ayrıca, Gürcistan'a girmek isteyen Rusların sayısındaki artış nedeniyle "ilgili birimlerin şimdiden önlem aldığını, kontrol noktalarının güçlendirildiğini ve sınır muhafızlarının sayısının artırıldığını" sözlerine ekledi.

'250 BİN RUS GELDİ' İDDİASI

Gürcistan'daki medya kuruluşları, Gürcistan topraklarına girmek isteyen Rusların sayısının artması nedeniyle Rusya'dan Gürcistan sınırına doğru 20 kilometrelik bir trafik sıkışıklığının oluştuğunu ileri sürmüştü.

Gürcü muhalif gazeteler, son döenmde ülkeye yaklaşık 250 bin Rus vatandaşın geldiğini iddia etmişti.