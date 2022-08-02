Guterres, 'İnsanlık için nükleer facia bir yanlış anlamanın ötesinde'

02 Ağustos 2022 Salı, 12:39

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu ifade eden Guterres, “Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte aralanan bulutlar, bir kez daha toplanıyor. Şimdiye kadar olağanüstü şanslıydık. Ama şans, bir strateji değildir. Nükleer çatışmaya dönüşen jeopolitik gerilimlere karşı bir kalkan da değildir. Neredeyse 13 bin nükleer silah şu anda dünya çapında cephaneliklerde tutuluyor” dedi.

“GELECEK NESİLLER SİZE GÜVENİYOR”

Guterres, nükleer facia tehdidini ortadan kaldırmak için hala bir şans olduğunun altını çizerek, “Belirli bir felaketten kaçınmaya yardımcı olmak ve insanlığı nükleer silahlardan arınmış bir dünyaya doğru yeni bir yola sokmak için bir fırsatımız var. Aynı zamanda bu anlaşmayı güçlendirmek ve endişe verici durumlara uygun hale getirmek için bir şansımız var. Gelecek nesiller, uçurumdan geri adım atma taahhüdünüze güveniyor. Dünyayı bulduğumuzdan daha iyi, daha güvenli bir yer olarak bırakmak için ortak bir yükümlülüğümüz var. Nükleer facia bulutunu bir kez daha kaldırma şansımız var” diye konuştu.