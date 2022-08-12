Guterres'ten Kuzey Kore'ye mesaj: Nükleer silahlardan tamamen arındırılmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan "tamamen" arındırılmasına yönelik kararlılığını yineledi.

AA
12 Ağustos 2022 Cuma, 12:57
Guterres'ten Kuzey Kore'ye mesaj: Nükleer silahlardan tamamen arındırılmalı
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, başkent Seul'de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Antonio Guterres, BM'nin, Kuzey Kore ve Kore yarımadasının nükleer silahlardan "tamamen, geri döndürülemez ve kanıtlanabilir" şekilde arındırılmasına olan kararlılığını vurguladı.

Guterres, Yoon'a tüm bölgeye barış, güvenlik ve istikrar getirmek için temel bir hedefleri olduğunu söylediğini aktardı.

Guterres ayrıca, dün geldiği Güney Kore'de Dışişleri Bakanı Park Jin ile de bir araya geldi.

Park Jin, BM öncülüğündeki uluslararası toplumun Kuzey Kore'nin nükleer silahlara yönelik isteklerinin hoş görülemeyeceğine dair "sert ve ortak" bir mesaj göndermesi gerektiğini kaydetti.

Park, BM'yi Kuzey Kore'nin nükleer meselesine dair etkili bir çözüm bulması çağrısında bulunurken, Guterres ise Güney Kore'nin yarımadadaki barışı koruma çabalarının desteklendiğini belirtti.


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