Guterres'ten 'nükleer savaş' uyarısı: Dünya'nın 'yok olması' anlamına gelir
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Antonio Guterres, nükleer savaşın yaşanmasının "dünyanın yok olması" anlamına geldiğini ifade etti.
BM Genel Sekreter Antonio Guterres, olası bir nükleer savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Antonio Guterres, bir nükleer çatışma esnasında BM'nin hiçbir şekilde tepki gösteremeyeceğine işaret ederek, "Çünkü, küresel bir nükleer savaş durumunda muhtemelen artık yanıt verebilecek hiçbir BM mekanizması olmayacak" dedi.
Guterres, nükleer bir savaşın yaşanmasının "gezegenin yok edilmesi" anlamına geleceğini söyledi.
Guterres, nükleer güçleri "ilk kullanmama" ilkesine bağlı kalmaya ve nükleer silahların, nükleer devlet olmayan ülkeleri tehdit etmek için kullanılmaması gerektiği çağrısında bulundu.
Guterres ayrıca, "Kimse bunu [nükleer silahları] ilk kez kullanmazsa, nükleer savaş olmayacağı açıktır" ifadelerini kullandı.
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