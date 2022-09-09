Guterres'ten Pakistan vurgusu: İklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri

09 Eylül 2022 Cuma, 16:14

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan'a düzenlediği iki günlük ziyaret kapsamında Başbakan Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Antonio Guterres, sel felaketi ile mücadelede halkın "muazzam çabasını", sivil toplum örgütlerinin, hükümetin ve silahlı kuvvetlerin çalışmalarını takdir ederek, "İnsanlık doğaya savaş açtı ve doğa karşılık veriyor. Ancak doğa kördür. Kendisine karşı savaşa daha fazla katkıda bulunanlara karşılık vermiyor" dedi.

Guterres, Pakistan'ın iklim değişikliğinde ciddi bir rolü olmamasına rağmen iklim değişikliğinin sonuçlarından en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, daha fazla karbon emisyonu yapan ülkelerin bu durumu görmesi gerektiğine işaret etti.

Guterres, "Doğa yanlış hedeflere saldırmış gibi. İklim değişikliğinden daha fazla sorumlu olanlar, bu tür zorluklarla yüzleşmek zorunda kalmalı" ifadelerini kullandı.

Guterres ayrıca, sellerin 30 milyar dolar değerinde zarara neden olduğunu belirterek, uluslararası desteği harekete geçirme zamanı olduğunun altını çizdi.

'HER KURUŞ MAĞDURLARA HARCANACAK'

Başbakan Şerif ise sel mağdurları için sağlanacak "her kuruşun" şeffaf şekilde harcanacağını ve mağdurlara gideceğini söyledi.

Şerif, kurtarma ve yardım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ve insanların güvenli yerlere taşındığını aktararak, ülkesine destek veren ülke ve kuruluşlara da teşekkür etti.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle yaklaşık 1400 insan hayatını kaybetti, milyonlarca kişi selden etkilendi.

BM ve Pakistan, muson yağmurları nedeniyle yerlerinden edilen milyonlarca insan için 160 milyon dolar acil fona başvuracak.